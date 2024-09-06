Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1767 года FS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 207,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1767
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1767 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1215 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 22000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2022.
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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