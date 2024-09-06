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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1767 года FS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1767 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1767 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 207,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1767 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1215 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 22000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 925 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1767 FS на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
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Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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