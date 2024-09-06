Двузлотовка (8 грошей) 1767 года FS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1767 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1215 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 22000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2022.

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