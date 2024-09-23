Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1767 года FS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,587)
- Вес 3,34 гр
- Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
- Диаметр 23 - 23,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 7,110,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1767
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (191)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1767 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе WDA - MiM за 8800 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 15 марта 2024
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Дата 15 марта 2024
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Дата 24 февраля 2024
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Сохранность VF
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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