Ползлотек (2 гроша) 1767 года FS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1767 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе WDA - MiM за 8800 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.

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