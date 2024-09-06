Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1767 года G "Коронный" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Шеляг 1767 года G "Коронный" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Шеляг 1767 года G "Коронный" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,599,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Шеляг
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1767 года "Коронный" со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (3)
  • GGN (2)
  • MARCINIAK (7)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stare Monety (4)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (14)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Шеляг 1767 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1767 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1767 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск