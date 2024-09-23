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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1767 года G (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1767 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1767 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 6,600,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1767 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4300 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность F
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 22 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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