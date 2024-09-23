Полугрош (1/2 гроша) 1767 года G (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1767 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4300 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность UNC (3) AU (4) XF (9) VF (28) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) AU53 (2) DETAILS (1) BN (2) Сервис NGC (2) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (3)

Janas (1)

Katz (1)

MARCINIAK (5)

Niemczyk (3)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Russiancoin (2)

Stare Monety (1)

Stary Sklep (3)

WCN (17)

WDA - MiM (2)

Wójcicki (7)

Wu-eL (1)