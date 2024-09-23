Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1767 года G (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 6,600,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1767
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1767 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4300 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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