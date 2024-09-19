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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1767 года g. g - строчная (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: g - строчная

Аверс монеты - 1 грош 1767 года g g - строчная - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1767 года g g - строчная - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 48,852,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1767 года со знаком g. g - строчная. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4600 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (3)
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 1 грош 1767 g на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1767 g на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1767 g на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1767 g на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1767 g на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1767 g на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1767 g на аукционе Александр - August 2, 2023
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
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Польша 1 грош 1767 g на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1767 g на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1767 g на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 грош 1767 g на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1767 g на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1767 g на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1767 g на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1767 g на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1767 g на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1767 g на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1767 g на аукционе Александр - August 3, 2022
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1767 g на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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