1 грош 1767 года g. g - строчная (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1767 года со знаком g. g - строчная. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4600 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность UNC (4) AU (2) XF (23) VF (30) F (3) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) AU55 (2) VF35 (3) DETAILS (1) BN (2) Сервис PCGS (5)

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