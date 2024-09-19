Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1767 года g. g - строчная (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: g - строчная
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 48,852,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1767
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1767 года со знаком g. g - строчная. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4600 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 16 октября 2022
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Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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