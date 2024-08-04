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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1767 года CI "NOBIS". Серебро (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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