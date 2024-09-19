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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные монеты Трояк (3 гроша) Станислава II Августа - Польша

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Трояк (3 гроша) 1767

VOVET
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1767 CI Медь R5 0 101767 CI Серебро R8 0 0
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Трояк (3 гроша) 1767

17 IANUAR
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1767 CI Медь R5 0 91767 CI Серебро R8 0 21767 CI Золото R* 0 0
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Трояк (3 гроша) 1767

INSTIT
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1767 CI Медь R5 0 41767 CI Серебро R8 0 01767 CI Золото R* 0 0
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Трояк (3 гроша) 1767

NOBIS
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1767 CI Медь R6 0 61767 CI Серебро R8 0 01767 CI Золото R* 0 0
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