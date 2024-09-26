Трояк (3 гроша) 1767 года CI "17 IANUAR". Серебро (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1767 года "17 IANUAR" со знаком CI. Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 28000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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