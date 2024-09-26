Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1767 года CI "17 IANUAR". Серебро (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1767 года CI "17 IANUAR" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1767 года CI "17 IANUAR" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 7,6 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1767 года "17 IANUAR" со знаком CI. Серебро. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 28000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Felix Schiessinger (1)
  • Niemczyk (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "17 IANUAR" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "17 IANUAR" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
9189 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "17 IANUAR" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "17 IANUAR" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1767 "17 IANUAR" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1767 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск