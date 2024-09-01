Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1767 года CI "INSTIT". Серебро (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 7,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1767
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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