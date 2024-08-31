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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1767 года CI "17 IANUAR". Медь (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1767 года CI "17 IANUAR" Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1767 года CI "17 IANUAR" Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 27,5 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1767 года "17 IANUAR" со знаком CI. Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • WCN (6)
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "17 IANUAR" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "17 IANUAR" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1014 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "17 IANUAR" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "17 IANUAR" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
1279 $
Цена в валюте аукциона 4900 PLN
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "17 IANUAR" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "17 IANUAR" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1767 "17 IANUAR" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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