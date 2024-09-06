Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1767 года CI "NOBIS". Медь (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Медь
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1767
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1767 года "NOBIS" со знаком CI. Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 535 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4800 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.
Сохранность
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1298 $
Цена в валюте аукциона 5200 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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