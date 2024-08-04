Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1767 года CI "INSTIT". Медь (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Медь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1767
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1767 года "INSTIT" со знаком CI. Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.
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