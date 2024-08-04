Трояк (3 гроша) 1767 года CI "INSTIT". Медь (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1767 года "INSTIT" со знаком CI. Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.

Сохранность UNC (2) XF (1) VF (1)