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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1767 года CI "INSTIT". Медь (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1767 года CI "INSTIT" Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1767 года CI "INSTIT" Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1767 года "INSTIT" со знаком CI. Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
6663 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "INSTIT" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "INSTIT" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
5907 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1767 "INSTIT" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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