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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1767 года CI "VOVET". Медь (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1767 года CI "VOVET" Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1767 года CI "VOVET" Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 27,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1767 года "VOVET" со знаком CI. Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 18000 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (5)
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "VOVET" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "VOVET" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
820 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "VOVET" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "VOVET" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
945 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "VOVET" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "VOVET" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "VOVET" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "VOVET" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "VOVET" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1767 CI "VOVET" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1767 "VOVET" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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