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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1767 года G (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1767 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1767 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 7,501,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1767 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 17250 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
3702 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - April 13, 2024
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 13 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1767 G на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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