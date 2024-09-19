Трояк (3 гроша) 1767 года G (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1767 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 17250 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2020.

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