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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1767 года FS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1767 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1767 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 7,679,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (275) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1767 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8250 PLN. Торги состоялись 24 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 925 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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