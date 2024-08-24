Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1767 года FS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,4 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 7,679,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1767
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (275) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1767 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8250 PLN. Торги состоялись 24 июня 2022.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
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Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 15 марта 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
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Сохранность XF
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Продавец AURORA
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Сохранность VF
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Дата 18 января 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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