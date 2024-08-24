Сребреник (1 грош) 1767 года FS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1767 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4700 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

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