Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Сребреник (1 грош) 1767 года FS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,367)
- Вес 1,99 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Сребреник (1 грош)
- Год 1767
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1767 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4700 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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