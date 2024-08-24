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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Сребреник (1 грош) 1767 года FS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Сребреник (1 грош) 1767 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Сребреник (1 грош) 1767 года FS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,367)
  • Вес 1,99 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1767 года со знаком FS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4700 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1767 FS на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Сребреник (1 грош) 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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