Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1767 года G. G - прописная (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: G - прописная
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 48,852,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1767
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (237) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1767 года со знаком G. G - прописная. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 16000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
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