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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1767 года G. G - прописная (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: G - прописная

Аверс монеты - 1 грош 1767 года G G - прописная - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1767 года G G - прописная - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 48,852,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (237) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1767 года со знаком G. G - прописная. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 16000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 1 грош 1767 G на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1767 G на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 1 грош 1767 G на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1767 G на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1767 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1767 G на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1767 G на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1767 G на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1767 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1767 G на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1767 G на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1767 G на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1767 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1767 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1767 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1767 G на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1767 G на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1767 G на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 грош 1767 G на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1767 G на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1767 G на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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