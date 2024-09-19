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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Мерная гирька дуката 1767 года (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Мерная гирька дуката 1767 года - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Мерная гирька дуката 1767 года - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Мерная гирька дуката
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Мерная гирька дуката 1767 года. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4100 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
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  • Niemczyk (3)
  • WCN (4)
Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе Janas - March 23, 2019
Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе Janas - March 23, 2019
Продавец Janas
Дата 23 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Мерная гирька дуката 1767 на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Мерная гирька дуката 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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