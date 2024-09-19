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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1767 года "Фигура короля" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1767 года "Фигура короля" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1767 года "Фигура короля" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 2,511

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1767 года "Фигура короля". Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2880 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

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Польша Дукат 1767 "Фигура короля" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
21597 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Польша Дукат 1767 "Фигура короля" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1767 "Фигура короля" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1767 "Фигура короля" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1767 "Фигура короля" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность UNC
Цена
Польша Дукат 1767 "Фигура короля" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1767 "Фигура короля" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
450 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 450 Mark

Где продать?

Для продажи Дукат 1767 "Фигура короля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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