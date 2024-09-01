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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная Двузлотовка (60 грошей) 1767 года FLS "Гданьская". Олово (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Олово

Аверс монеты - Пробная Двузлотовка (60 грошей) 1767 года FLS "Гданьская" Олово - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Пробная Двузлотовка (60 грошей) 1767 года FLS "Гданьская" Олово - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Karol Plage

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (60 грошей)
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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