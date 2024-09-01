Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробная Двузлотовка (60 грошей) 1767 года FLS "Гданьская". Олово (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Олово
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