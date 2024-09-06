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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1767 года FS. Медь (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1767 года FS Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1767 года FS Медь - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1767
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1767 года со знаком FS. Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 31000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
8316 $
Цена в валюте аукциона 31000 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
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Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1767 FS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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