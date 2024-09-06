Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1767 года FS. Медь (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Медь
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1767 года со знаком FS. Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 31000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.
Сохранность
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- Wójcicki (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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