Злотовка (4 гроша) 1767 года FS. Медь (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1767 года со знаком FS. Медь. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 31000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

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