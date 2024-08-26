Полталера 1768 года IS "Без ленты в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1768 года "Без ленты в волосах" со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 28000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

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