Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1768 года IS "Без ленты в волосах" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 23,501
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1768
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1768 года "Без ленты в волосах" со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 28000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
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Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
3878 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 12 января 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи Полталера 1768 "Без ленты в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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