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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1768 года IS "Без ленты в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1768 года IS "Без ленты в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1768 года IS "Без ленты в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 23,501

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1768 года "Без ленты в волосах" со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 28000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

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Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
3878 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
794 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе Karamitsos - January 12, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 12 января 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1768 IS "Без ленты в волосах" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1768 "Без ленты в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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