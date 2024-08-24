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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1768 года IS "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1768 года IS "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1768 года IS "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 23,501

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1768 года "Лента в волосах" со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 44000 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1385 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе Александр - September 27, 2023
Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45
Цена
2620 $
Цена в валюте аукциона 253065 RUB
Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
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Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе Wójcicki - February 24, 2018
Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе Wójcicki - February 24, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе Rauch - June 18, 2014
Продавец Rauch
Дата 18 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Полталера 1768 IS "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1768 "Лента в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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