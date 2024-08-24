Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1768 года IS "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 23,501
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1768
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1768 года "Лента в волосах" со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 44000 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45
Цена
2620 $
Цена в валюте аукциона 253065 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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