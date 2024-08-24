Полталера 1768 года IS "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1768 года "Лента в волосах" со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 44000 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.

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