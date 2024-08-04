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Полталера 1780 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 - 36 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 4,764
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полталера
- Год 1780
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1780 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 50000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
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