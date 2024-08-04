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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1780 года EB "Лента в волосах" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полталера 1780 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полталера 1780 года EB "Лента в волосах" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 - 36 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 4,764

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полталера
  • Год 1780
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1780 года "Лента в волосах" со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 50000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
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  • Niemczyk (2)
  • WCN (2)
Польша Полталера 1780 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Полталера 1780 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
1951 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Полталера 1780 EB "Лента в волосах" на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
14722 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1780 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Полталера 1780 EB "Лента в волосах" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полталера 1780 "Лента в волосах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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