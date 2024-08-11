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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1780 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1780 EB
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1780 EB
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Полталера 1780 EB Лента в волосах
Средняя цена 9400 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1780 EB
Средняя цена 610 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1780 EB
Средняя цена 750 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1780 EB
Средняя цена 410 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Сребреник (1 грош) 1780 EB
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1780 EB
Средняя цена 200 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 грош 1780 EB
Средняя цена 200 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB
Средняя цена 140 $
Продажи
0 20
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