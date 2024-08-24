Злотовка (4 гроша) 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1780 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2267 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11500 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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