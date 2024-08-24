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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1780 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1780 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 82,443

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1780
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1780 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2267 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11500 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
969 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1780 EB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1780 EB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
529 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1780 EB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1780 EB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1780 EB на аукционе Tempus - April 19, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1780 EB на аукционе Tempus - April 19, 2021
Продавец Tempus
Дата 19 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1780 EB на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1780 EB на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1780 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1780 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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