Сребреник (1 грош) 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1780 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

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