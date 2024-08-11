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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Сребреник (1 грош) 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Сребреник (1 грош) 1780 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Сребреник (1 грош) 1780 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,367)
  • Вес 1,99 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 11,176

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1780
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1780 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
Польша Сребреник (1 грош) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Сребреник (1 грош) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
567 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1780 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1780 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
2325 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1780 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Сребреник (1 грош) 1780 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность F
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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