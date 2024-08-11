Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Сребреник (1 грош) 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,367)
- Вес 1,99 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 11,176
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Сребреник (1 грош)
- Год 1780
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1780 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
2325 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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