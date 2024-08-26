1 грош 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1780 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4600 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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