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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1780 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1780 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 575,745

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1780
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1780 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4600 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1780 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1780 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 1780 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1780 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF20 GCN
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1780 EB на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 грош 1780 EB на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1780 EB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 1 грош 1780 EB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1780 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1780 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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