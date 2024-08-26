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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1780 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1780 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 109,316

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1780
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1780 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6500 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Frühwald (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (6)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1780 EB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1780 EB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 820 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1780 EB на аукционе Frühwald - March 19, 2023
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1780 EB на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1780 EB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1780 EB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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