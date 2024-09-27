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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1780 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1780 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 307,143

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1780
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1780 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3550 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
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  • COINSNET (2)
  • MARCINIAK (2)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (2)
  • Wu-eL (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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