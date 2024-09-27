Трояк (3 гроша) 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1780 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3550 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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