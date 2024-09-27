Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 9,566
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1780
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1780 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 14 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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