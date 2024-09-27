Талер 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1780 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

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