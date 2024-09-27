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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1780 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1780 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 9,566

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1780
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1780 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
1215 $
Цена в валюте аукциона 5200 PLN
Польша Талер 1780 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1780 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
2191 $
Цена в валюте аукциона 8200 PLN
Польша Талер 1780 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1780 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1780 EB на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Талер 1780 EB на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1780 EB на аукционе Heritage - January 18, 2017
Польша Талер 1780 EB на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Талер 1780 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Талер 1780 EB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Талер 1780 EB на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1780 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1780 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1780 EB на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1780 EB на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1780 EB на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1780 EB на аукционе Stack's - December 14, 2006
Польша Талер 1780 EB на аукционе Stack's - December 14, 2006
Продавец Stack's
Дата 14 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1780 EB на аукционе GGN - April 18, 1998
Польша Талер 1780 EB на аукционе GGN - April 18, 1998
Продавец GGN
Дата 18 апреля 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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