Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 91,436
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1780
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1780 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе WDA - MiM за 2200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- COINSNET (2)
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Stare Monety (3)
- WCN (5)
- WDA - MiM (2)
- Wójcicki (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск