Полугрош (1/2 гроша) 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1780 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе WDA - MiM за 2200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

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