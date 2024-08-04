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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1780 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1780 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 91,436

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1780
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1780 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе WDA - MiM за 2200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stare Monety (3)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность F
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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