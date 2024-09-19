Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 3,372
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1780
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1780 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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