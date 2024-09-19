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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1780 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1780 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 3,372

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1780
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1780 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
4890 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
3880 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1780 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1780 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1780 EB на аукционе Münzen & Medaillen - October 14, 1998
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 14 октября 1998
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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