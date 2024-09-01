Ползлотек (2 гроша) 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1780 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность XF (2) VF (5)