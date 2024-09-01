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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1780 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1780 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1780 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 27,475

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1780
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1780 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 620 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1780 EB на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Ползлотек (2 гроша) 1780 EB на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 925 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1780 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1780 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1780 EB на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1780 EB на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1780 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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