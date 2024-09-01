Двузлотовка (8 грошей) 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1776 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.

Сохранность UNC (1) AU (3) XF (17) VF (15) F (1) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) Сервис NGC (2) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Frühwald (1)

Gorny & Mosch (1)

Künker (1)

MARCINIAK (6)

Niemczyk (7)

Rzeszowski DA (1)

WCN (14)

WDA - MiM (3)

Wójcicki (2)

Wu-eL (1)