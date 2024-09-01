Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 570,291
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1776
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1776 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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