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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1776 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1776 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 570,291

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1776
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1776 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 585 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
612 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Frühwald - March 19, 2023
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS61 NGC
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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