Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,587)
- Вес 3,34 гр
- Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
- Диаметр 23 - 23,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 97,410
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1776
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1776 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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