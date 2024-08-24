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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1776 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1776 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 97,410

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1776
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1776 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
  • WCN (9)
  • WDA - MiM (1)
Польша Ползлотек (2 гроша) 1776 EB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1776 EB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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