Ползлотек (2 гроша) 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1776 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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