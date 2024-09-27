Сребреник (1 грош) 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1776 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.

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