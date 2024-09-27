Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Сребреник (1 грош) 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,367)
- Вес 1,99 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 28,659
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Сребреник (1 грош)
- Год 1776
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1776 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.
Сохранность
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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