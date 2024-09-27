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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Сребреник (1 грош) 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Сребреник (1 грош) 1776 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Сребреник (1 грош) 1776 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,367)
  • Вес 1,99 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7303 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 28,659

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Сребреник (1 грош)
  • Год 1776
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Сребреник (1 грош) 1776 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (3)
Польша Сребреник (1 грош) 1776 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Сребреник (1 грош) 1776 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1776 EB на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша Сребреник (1 грош) 1776 EB на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность F
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Сребреник (1 грош) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Сребреник (1 грош) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Сребреник (1 грош) 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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