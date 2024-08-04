Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1776 года EB. LITU (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: LITU
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1776
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1776 года со знаком EB. LITU. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 28000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность F
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Дата 14 декабря 2018
Сохранность F
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Дата 10 октября 2018
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Дата 10 октября 2018
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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