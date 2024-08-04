Талер 1776 года EB. LITU (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1776 года со знаком EB. LITU. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 28000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность UNC (1) XF (17) VF (29) F (3)

Продавец Все фирмы

Janas (1)

Jean ELSEN (1)

MARCINIAK (7)

Niemczyk (8)

Numimarket (3)

PDA & PGN (1)

WCN (26)

Wójcicki (3)