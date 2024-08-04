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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1776 года EB. LITU (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: LITU

Аверс монеты - Талер 1776 года EB LITU - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1776 года EB LITU - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1776
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1776 года со знаком EB. LITU. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 28000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
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  • WCN (26)
  • Wójcicki (3)
Польша Талер 1776 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1776 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
7083 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Польша Талер 1776 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1776 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1164 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1776 EB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Талер 1776 EB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
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Польша Талер 1776 EB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Талер 1776 EB на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1776 EB на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Талер 1776 EB на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность F
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Польша Талер 1776 EB на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Талер 1776 EB на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
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Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1776 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Талер 1776 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Польша Талер 1776 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1776 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1776 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1776 EB на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Талер 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1776 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша Талер 1776 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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