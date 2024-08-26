Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Otto Helbing
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 1,778
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1776
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1776 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 46000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.
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