Дукат 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1776 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 46000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

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