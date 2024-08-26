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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1776 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1776 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 1,778

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1776
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1776 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 46000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
12043 $
Цена в валюте аукциона 46000 PLN
Польша Дукат 1776 EB на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1776 EB на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1776 EB на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1776 EB на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша Дукат 1776 EB на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1776 EB на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
150 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 150 Mark

Где продать?

Для продажи Дукат 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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