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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1776 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1776 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 1,592,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1776
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1776 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4496 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
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  • Wójcicki (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1776 EB на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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