Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 1,592,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1776
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1776 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4496 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
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Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
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Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
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Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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