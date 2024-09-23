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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

30 крейцеров 1776 года IC FA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)

Аверс монеты - 30 крейцеров 1776 года IC FA "Для Галиции" - цена серебряной монеты - Польша, Австрийское правление Реверс монеты - 30 крейцеров 1776 года IC FA "Для Галиции" - цена серебряной монеты - Польша, Австрийское правление

Фотография: Auktionshaus H. D. Rauch GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 9,35 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Австрийское правление
  • Номинал 30 крейцеров
  • Год 1776
  • Правитель Мария Терезия (Императрица Австрии)
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 крейцеров 1776 года "Для Галиции" со знаком IC FA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 2000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Frühwald - January 19, 2024
Продавец Frühwald
Дата 19 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 30 крейцеров 1776 IC FA "Для Галиции" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 30 крейцеров 1776 "Для Галиции" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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