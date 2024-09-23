30 крейцеров 1776 года IC FA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 крейцеров 1776 года "Для Галиции" со знаком IC FA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 2000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2020.

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