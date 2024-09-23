Польша Период: 1506-2020 1506-2020
30 крейцеров 1776 года IC FA "Для Галиции" (Польша, Австрийское правление)
Цены на аукционах (134)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 крейцеров 1776 года "Для Галиции" со знаком IC FA. Это серебряная монета периода Австрийского правления отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 2000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2020.
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Frühwald
Дата 19 января 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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