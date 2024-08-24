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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1776 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1776 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,045,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1776
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1776 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1057 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1776 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1776 EB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1776 EB на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1776 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1776 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1776 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1776 EB на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1776 EB на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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