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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1776 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1776 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 52,164

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1776
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1776 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 800 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
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  • Numis Poland (1)
  • WCN (8)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1776 EB на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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