Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1776 года EB. LITH (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: LITH
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 47,468
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1776
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1776 года со знаком EB. LITH. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8500 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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