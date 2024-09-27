Талер 1776 года EB. LITH (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1776 года со знаком EB. LITH. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8500 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

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