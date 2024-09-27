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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1776 года EB. LITH (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: LITH

Аверс монеты - Талер 1776 года EB LITH - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1776 года EB LITH - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 47,468

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1776
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1776 года со знаком EB. LITH. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8500 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (3)
  • WCN (1)
Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2180 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
2377 $
Цена в валюте аукциона 9250 PLN
Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1776 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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