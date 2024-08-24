Шеляг 1776 года EB "Коронный" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1776 года "Коронный" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4000 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.

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