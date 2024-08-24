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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1776 года EB "Коронный" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Шеляг 1776 года EB "Коронный" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Шеляг 1776 года EB "Коронный" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 79,590

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Шеляг
  • Год 1776
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1776 года "Коронный" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4000 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Польша Шеляг 1776 EB "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1776 EB "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1776 EB "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1776 EB "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1776 EB "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шеляг 1776 EB "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1776 EB "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Шеляг 1776 EB "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1776 EB "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Польша Шеляг 1776 EB "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1776 EB "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Шеляг 1776 EB "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
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Польша Шеляг 1776 EB "Коронный" на аукционе GGN - October 24, 1998
Польша Шеляг 1776 EB "Коронный" на аукционе GGN - October 24, 1998
Продавец GGN
Дата 24 октября 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1776 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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