Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1776 года EB "Коронный" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 79,590
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Шеляг
- Год 1776
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1776 года "Коронный" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4000 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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