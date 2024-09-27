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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1776 года AP (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1776 года AP - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1776 года AP - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,045,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1776
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1776 года со знаком AP. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
Польша 1 грош 1776 AP на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 1 грош 1776 AP на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность F
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 1 грош 1776 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1776 AP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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