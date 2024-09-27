1 грош 1776 года AP (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1776 года со знаком AP. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

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