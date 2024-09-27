Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1776 года AP (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,045,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1776
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1776 года со знаком AP. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
Сохранность
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