Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,4 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 46,515
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1776
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1776 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1600 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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