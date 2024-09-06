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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1776 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1776 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1776 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 46,515

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1776
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1776 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1600 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
Польша Злотовка (4 гроша) 1776 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1776 EB на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1776 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1776 EB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Злотовка (4 гроша) 1776 EB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1776 EB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Злотовка (4 гроша) 1776 EB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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