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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1794 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
3 дуката 1794 Восстание Костюшко
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
Полтора дуката 1794 Восстание Костюшко
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Дукат 1794 MV
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 14

Монеты для австрийских войск

Аверс
Реверс
6 грошей 1794 Пробные Для австрийских войск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 гроша 1794 Для австрийских войск
Средняя цена 200 $
Продажи
1 147
Аверс
Реверс
1 грош 1794 Для австрийских войск
Средняя цена 100 $
Продажи
0 110

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1794 Восстание Костюшко
Средняя цена 710 $
Продажи
0 370
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV Надпись 41 3/4
Средняя цена 330 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1794 MV Восстание Костюшко Надпись 42 1/4
Средняя цена 440 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1794 MV Надпись 83 1/2
Средняя цена 210 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1794 MV Восстание Костюшко Надпись 84 1/2
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 грошей 1794 MW Подделка
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 грошей 1794 Восстание Костюшко
Средняя цена 120 $
Продажи
0 157
Аверс
Реверс
6 грошей 1794 Восстание Костюшко AUGUTUS
Средняя цена 440 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1794 MV
Средняя цена 60 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 грош 1794 MV
Средняя цена 35 $
Продажи
0 46
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