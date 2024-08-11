Злотовка (4 гроша) 1794 года MV. Надпись 83 1/2 (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1794 года со знаком MV. Надпись 83 1/2. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3700 PLN. Торги состоялись 25 марта 2018.

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