Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1794 года MV. Надпись 83 1/2 (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Надпись 83 1/2
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,376 гр
- Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7955 гр
- Диаметр 26 - 27 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 660,146
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1794
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1794 года со знаком MV. Надпись 83 1/2. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3700 PLN. Торги состоялись 25 марта 2018.
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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