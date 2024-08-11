Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1794 года MV. Надпись 83 1/2 (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Надпись 83 1/2

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1794 года MV Надпись 83 1/2 - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1794 года MV Надпись 83 1/2 - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,376 гр
  • Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7955 гр
  • Диаметр 26 - 27 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 660,146

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1794
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1794 года со знаком MV. Надпись 83 1/2. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3700 PLN. Торги состоялись 25 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (10)
  • Numedux (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (16)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1794 MV на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1794 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Злотовка (4 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск