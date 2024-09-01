Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полтора дуката 1794 года "Восстание Костюшко" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,833)
- Вес 6,1724 гр
- Чистого золота (0,1653 oz) 5,1416 гр
- Диаметр 22,3 мм
- Тираж UNC 8,114
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Полтора дуката
- Год 1794
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полтора дуката 1794 года "Восстание Костюшко". Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 58000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец CNG
Дата 14 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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