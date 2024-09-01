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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полтора дуката 1794 года "Восстание Костюшко" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Полтора дуката 1794 года "Восстание Костюшко" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Полтора дуката 1794 года "Восстание Костюшко" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,833)
  • Вес 6,1724 гр
  • Чистого золота (0,1653 oz) 5,1416 гр
  • Диаметр 22,3 мм
  • Тираж UNC 8,114

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Полтора дуката
  • Год 1794
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полтора дуката 1794 года "Восстание Костюшко". Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 58000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
4846 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
5434 $
Цена в валюте аукциона 4200 GBP
Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе CNG - September 14, 2016
Продавец CNG
Дата 14 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтора дуката 1794 "Восстание Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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